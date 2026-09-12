«Врата слёз»: почему Баб-эль-Мандебский пролив — ключ к мировой торговле

Баб-эль-Мандебский пролив, к которому вчера вышли хуситы, переводится с арабского как «Врата слёз» и является одним из ключевых морских коридоров в мировой торговле.
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