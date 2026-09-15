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МИД России пообещал ответить на высылку десяти дипломатов из Будапешта

МИД России пообещал ответить на высылку десяти дипломатов из Будапешта

Москва даст ответ на решение Будапешта выслать 10 сотрудников российской дипломатической миссии. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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