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Контрафронт

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Франция: Один человек был убит, а полицейский получил ранения после того, как подозреваемый...

Франция: Один человек был убит, а полицейский получил ранения после того, как подозреваемый забаррикадировался в своем доме и открыл огонь по полицейским в районе Сен-Жан города Бове, регион Верхняя Франс, в утренние часы.

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