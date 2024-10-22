Гурулев предрек удары НАТО по студии Соловьева

Если Североатлантический альянс развяжет полномасштабную войну с Россией, первый же удар дальнобойной ракетой будет по студии российского телеведущего Владимира Соловьева, заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.