Российские десантники из Краснодарского края в приграничной зоне Курской области уничтожили три танка ВСУ, включая один танк НАТО, с использованием FPV-дронов, управляемых по оптоволокну, неподверженному системам РЭБ противника.
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