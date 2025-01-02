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Российские десантники уничтожили три танка ВСУ с помощью FPV-дронов

Российские десантники уничтожили три танка ВСУ с помощью FPV-дронов

Российские десантники из Краснодарского края в приграничной зоне Курской области уничтожили три танка ВСУ, включая один танк НАТО, с использованием FPV-дронов, управляемых по оптоволокну, неподверженному системам РЭБ противника.

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