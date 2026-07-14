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ИА Регнум

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Лавров указал на попытки Европы подорвать договоренности РФ и США

Лавров указал на попытки Европы подорвать договоренности РФ и США

Европейцы пытаются подорвать договоренности России и США по Украине. Об этом 14 июля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Чада Абдулайе Сабре Фадулем.

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