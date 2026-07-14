Европейцы пытаются подорвать договоренности России и США по Украине. Об этом 14 июля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Чада Абдулайе Сабре Фадулем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии