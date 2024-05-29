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В Киеве заявили, что ВСУ используют Storm Shadow, пользуясь разрешением Лондона

В Киеве заявили, что ВСУ используют Storm Shadow, пользуясь разрешением Лондона

Советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак заявил, что украинские военные действительно получили разрешение от Британии на использование переданных ранее ракет Storm Shadow для атак российских территорий.

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