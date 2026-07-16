«Жить с грудью потом тебе»: Перминова высказалась о большой груди

39-летняя модель Елена Перминова откровенно высказалась о своей внешности и пластических операциях. Она призналась, что неоднократно задумывалась об увеличении груди, но в итоге решила остаться верной своим природным формам.
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