Запашный предложил лишить Макаревича и Вайкуле государственных наград

Директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный заявил, что музыканта Андрея Макаревича* и эстрадную певицу Лайму Вайкуле нужно лишить российских государственных наград и званий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии