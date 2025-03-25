Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Запашный предложил лишить Макаревича и Вайкуле государственных наград

Директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный заявил, что музыканта Андрея Макаревича* и эстрадную певицу Лайму Вайкуле нужно лишить российских государственных наград и званий.

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