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Эксперт объяснила механизм вербовки неонацистами новых сторонников

Эксперт объяснила механизм вербовки неонацистами новых сторонников

Научный сотрудник лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Ольга Стрекалова в воскресенье, 19 декабря, в беседе с телеканалом РЕН ТВ объяснила, как радикальная неонацистская организация «Маньяки.

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