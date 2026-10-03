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Рязанские новости

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«Рязань-ВДВ» проиграла четыре выездных матча подряд

«Рязань-ВДВ» проиграла четыре выездных матча подряд

После четырех поражений подряд «Рязань-ВДВ» опустилась на 23-е место в турнирной таблице.Крайне неудачно провели четырёхматчевую выездную серию хоккеисты «Рязани-ВДВ».

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