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Мода и Шоу-бизнес

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Врач призвал Киркорова провериться на ВИЧ

Врач призвал Киркорова провериться на ВИЧ

Российский медик Звонков связал резкое похудение Киркорова с серьезными проблемами со здоровьем. Он рекомендует певцу сдать тест на ВИЧ.

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