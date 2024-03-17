Победа «Реала» и новые проблемы Винисиуса, 5-й БХГ Бо, 5 очков Панарина, «Сити» в 1/2 финала Кубка Англии, Медведев в финале Индиан-Уэллса, сборная проголосовала на выборах и другие новости

Максим Комаров

О влиянии маленьких (казалось бы) событий на ход истории. Жил себе человек, никому не мешал. Дятлом слыл, но легкая тупинка ему прощалась, было ведь в нем и что-то хорошее:) Но тут Воспитательница наградила его погремухой: «форум»! (Почему-то с маленькой буквы, но там не очень с русским языком). И выросли у дятла орлиные крылья, и как заголосил! Форум же, положение обязывает. Воспарил дятел не то в Цицероны, не то в Туева Витю. Вот оно как бывает! Тщательнее надо погремухи подбирать, на слабоумных такие взлёты плохо сказываются