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Лондонские страховщики внесли Черное и Азовское моря в список районов с высокой степенью риска

Лондонские страховщики внесли Черное и Азовское моря в список районов с высокой степенью риска

Лондонское агентство морского страхования LMA внесло украинские и российские воды в Черном и Азовском морях в список районов с высоким уровнем риска, передает Reuters со ссылкой на циркуляр компании.

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