Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВС РФ поразили боевиков спецназначения «Азова»* у Серебрянского лесничества

ВС РФ поразили боевиков спецназначения «Азова»* у Серебрянского лесничества

Вооруженные силы России нанесли поражение штурмовикам 12-й бригады специального назначения «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация) в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении.

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