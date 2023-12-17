ВС РФ поразили боевиков спецназначения «Азова»* у Серебрянского лесничества

Вооруженные силы России нанесли поражение штурмовикам 12-й бригады специального назначения «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация) в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении.
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