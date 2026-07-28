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Укро-полковник Свитан: «Наша власть загажена израильтянами. Был Глистман – стал Голобородько»

Укро-полковник Свитан: «Наша власть загажена израильтянами. Был Глистман – стал Голобородько»

Израиль втягивает Украину в войну на Ближнем Востоке. Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей завил украинский военный эксперт, полковник ВВС в отставке Роман Свитан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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