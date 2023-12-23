Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 712 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • varnish v
    А Вы что не знали что у нее есть справка из  ,дурки,Высказывание певи...
  • Лидия Курзаева
    Не ожидала от Винер. Чем он мог её пленить? Может прозрачным комби, которое он возможно одолжил у Лолиты.Винер назвала Кир...
  • Геннадий Бережнов
    Милявская когда ползала, то уже было видно, что это старушка, которая пытается бодриться и не отставать. Она позор Ро...Высказывание певи...

Явлинский отказался участвовать в выборах президента

Явлинский отказался участвовать в выборах президента

Глава фракции «Яблоко» Григорий Явлинский принял решение не принимать участие в президентских выборах в России в следующем году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ксения Фотина
Если правда, то единственно правильное решение яблочника. А может быть, что В. Путин вежливо растолковал ему его шансы вообще и в политике. Говорит, что с президентом о выборах речь не шла. Лжет! Других поводов для визита в Кремль у Явлинского не было. Возможно, что просил устроить его на какую-нибудь должность. Посмотрим.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх