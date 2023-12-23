Явлинский отказался участвовать в выборах президента

Ксения Фотина

Если правда, то единственно правильное решение яблочника. А может быть, что В. Путин вежливо растолковал ему его шансы вообще и в политике. Говорит, что с президентом о выборах речь не шла. Лжет! Других поводов для визита в Кремль у Явлинского не было. Возможно, что просил устроить его на какую-нибудь должность. Посмотрим.