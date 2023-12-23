Глава фракции «Яблоко» Григорий Явлинский принял решение не принимать участие в президентских выборах в России в следующем году.
Явлинский отказался участвовать в выборах президента
Комментарии
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Ксения Фотина
Если правда, то единственно правильное решение яблочника. А может быть, что В. Путин вежливо растолковал ему его шансы вообще и в политике. Говорит, что с президентом о выборах речь не шла. Лжет! Других поводов для визита в Кремль у Явлинского не было. Возможно, что просил устроить его на какую-нибудь должность. Посмотрим.
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