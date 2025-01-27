27,01,25 Часов Яр - Шевченко Активные боевые действия в районе Артёмовска. Боевая машина пехоты ВСУ ведёт обстрел позиций ВС РФ южнее Часового Яра.
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27,01,25 Часов Яр - Шевченко Активные боевые действия в районе Артёмовска. Боевая машина пехоты ВСУ ведёт обстрел позиций ВС РФ южнее Часового Яра.
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