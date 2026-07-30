Четыре кредита за три дня // ВС отказался освобождать должника от долга перед банком, который не успел увидеть его кредитную нагрузку

Верховный суд напомнил, что освободиться от долгов может только честный и добросовестный должник. Если гражданин за несколько дней набирает кредиты в разных банках, он лишает их возможности узнать о его реальной долговой нагрузке из кредитной истории.
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