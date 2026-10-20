Орехи и семена — настоящий суперфуд для нашего организма. Они содержат ненасыщенные жирные кислоты, растительный белок, клетчатку, магний, витамин Е и другие биологически активные вещества.
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