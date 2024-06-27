Заммэра Москвы Владимир Ефимов: в ТиНАО возвели детсад на 350 воспитанников

Новый детский сад, рассчитанный на 350 детей, на улице Василия Аксенова стал 100-м дошкольным образовательным учреждением, который возвели на территории Троицкого и Новомосковского административных округов с момента их включения в состав Москвы.
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