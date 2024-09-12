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Иран предложил отказаться от границ между исламскими странами по примеру Евросоюза

Президент Ирана предложил отказаться от границ между исламскими странами по примеру Евросоюза. Политик подчеркнул, что Иран и Ирак имеют долгую историю дружбы, которая может лечь в основу будущего союза исламских государств, передает РИА Новости.

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