Иран предложил отказаться от границ между исламскими странами по примеру Евросоюза

Президент Ирана предложил отказаться от границ между исламскими странами по примеру Евросоюза. Политик подчеркнул, что Иран и Ирак имеют долгую историю дружбы, которая может лечь в основу будущего союза исламских государств, передает РИА Новости.
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