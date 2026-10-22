“The State Department has asked some foreign service officials up for promotion who they voted for in the 2016, 2020 and 2024 presidential elections, raising concerns the agency is violating a federal law that bars politicized personnel decisions within the nonpartisan ranks,” the Washington Sun reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым