Александр Поварницын: «Раньше я в силу своей неграмотности, застенчивости боялся сказать тренерам, что мне нужно. Сейчас начал понимать, что инициатива должна исходить от самого спортсмена»

– О чем вы говорили с Сергеем Башкировым перед началом подготовительного периода, что из этого удалось выполнить? – Смотрите, хотелось бы немножко расширить нашу команду, потому что не только Сергей Башкиров занимается нашим тренировочным процессом.
– О чем вы говорили с Сергеем Башкировым перед началом подготовительного периода, что из этого удалось выполнить? – Смотрите, хотелось бы немножко расширить нашу команду, потому что не только Сергей Башкиров занимается нашим тренировочным процессом.
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