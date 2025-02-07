Брянцам рассказали, кто может уйти на пенсию на два года раньше срока

В перечисленных случаях заслуженный отдых наступит в 55 и 60 лет соответственно.Хорошая новость для жителей Брянской области: некоторые категории работников могут выйти на пенсию на два года раньше установленного срока.
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