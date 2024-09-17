В НИУ ВШЭ выяснили, как атомная энергетика повлияет на развитие человечества

Исследование опубликовано в журнале Nuclear Energy and Technology. Изменение климата, разрыв в уровне жизни, нехватка энергетических ресурсов и другие проблемы подталкивают человечество на поиск решений, способных обеспечить стабильное развитие в будущем.
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