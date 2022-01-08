Кубок IBU. Спринт. Сливко уйдет в гонку первой, Буртасова – 27-й, Гореева – 35-й, Куклина – 45-й, Егорова – 75-й, Гербулова – 108-й

Сегодня на этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрблье женщины пробегут спринт. Кубок IBU 4-й этап Брезно-Осрблье, Словакия Женщины Спринт Начало – 16:00 по московскому времени.
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