Грузию может спасти от катастрофы лишь одна сила — Шота Мартыненко

Правящая партия Грузии не имеет ресурсов для слома прозападных протестов после выборов, поэтому в случае их запуска, противодействовать им сможет лишь консервативная часть общества, заявил лидер «Консервативного движения» Грузии Шота Мартыненко 20 сентября в передаче «Альт-аналитика» на телеканале «Альт-инфо».
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