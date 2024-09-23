Грузию может спасти от катастрофы лишь одна сила — Шота Мартыненко

Правящая партия Грузии не имеет ресурсов для слома прозападных протестов после выборов, поэтому в случае их запуска, противодействовать им сможет лишь консервативная часть общества, заявил лидер «Консервативного движения» Грузии Шота Мартыненко 20 сентября в передаче «Альт-аналитика» на телеканале «Альт-инфо».