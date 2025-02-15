Тимофей Мозгов: «Судя по статистике, Швед еще о‑го‑го»

В последнем матче с УНИКСом (92:83) 36‑летний Швед набрал 15 очков, сделал 7 передач и 5 подборов. «Честно говоря, у меня не было возможности в последнее время внимательно следить за выступлениями Лехи в Петербурге, но, судя по статистике, он еще о‑го‑го.