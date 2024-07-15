Школьная программа по литературе за 5 класс

Летописи Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы Претича ☆ читать ☆ Вся древнерусская литература Басни Крылов Иван Андреевич Волк и Ягненок ☆ читать ☆ Волк на псарне ☆ читать ☆ Ворона и Лисица ☆ читать ☆ Свинья под Дубом ☆ читать ☆ Ломоносов Михаил Васильевич Повар и Астрономы (Случились вместе два астронома в пиру…) ☆ читать ☆ Все басни Сказки Русские народные сказки Журавль и цапля ☆ читать ☆ Иван - крестьянский сын и чудо-юдо ☆ читать ☆ Солдатская шинель ☆ читать ☆ Царевна-лягушка ☆ читать ☆ Литературные (авторские) сказки Андерсен Ганс Христиан Снежная королева ☆ читать ☆ слушать ☆ Бажов Павел Петрович Каменный цветок ☆ читать ☆ слушать ☆ Медной горы Хозяйка ☆ читать ☆ слушать ☆ Жуковский Василий Андреевич Спящая царевна ☆ читать ☆ Маршак Самуил Яковлевич Двенадцать месяцев (пьеса-сказка) ☆ читать ☆ слушать ☆ Паустовский Константин Георгиевич Тёплый хлеб (сказка-быль) ☆ читать ☆ Погорельский Антоний Чёрная курица, или Подземные жители ☆ читать ☆ слушать ☆ Пушкин Александр Сергеевич Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях ☆ читать ☆ слушать ☆ Санд Жорж О чём говорят цветы ☆ читать ☆ Рассказы, повести, романы Астафьев Виктор Петрович Васюткино озеро (рассказ) ☆ читать ☆ Бунин Иван Алексеевич Косцы (рассказ) ☆ читать ☆ Гаршин Всеволод Михайлович Attalea princeps (рассказ) ☆ читать ☆ Гоголь Николай Васильевич Заколдованное место (повесть) ☆ читать ☆ Ночь перед Рождеством (повесть) ☆ читать ☆ слушать ☆ Дефо Даниель Робинзон Крузо (роман) ☆ читать ☆ Короленко Владимир Галактионович В дурном обществе (повесть) ☆ читать ☆ Лондон Джек Сказание о Кише (рассказ) ☆ читать ☆ Паустовский Константин Георгиевич Заячьи лапы (рассказ) ☆ читать ☆ Платонов Андрей Платонович Никита (рассказ) ☆ читать ☆ Твен Марк Приключения Тома Сойера (повесть) ☆ читать ☆ Толстой Лев Николаевич Кавказский пленник (рассказ) ☆ читать ☆ Тургенев Иван Сергеевич Муму (рассказ) ☆ читать ☆ Черный Саша Игорь-Робинзон (рассказ) ☆ читать ☆ Кавказский пленник (рассказ) ☆ читать ☆ Чехов Антон Павлович Хирургия (рассказ) ☆ читать ☆ Все рассказы, повести, романы Стихотворения Бунин Иван Алексеевич Помню — долгий зимний вечер.