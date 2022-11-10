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Игроки «Нетс» поздравили Жака Вона с первой победой на посту главного тренера

Игроки «Нетс» поздравили Жака Вона с первой победой на посту главного тренера

Игроки «Бруклина» во главе со своим лидером Кевином Дюрэнтом поздравили нового главного тренера Жака Вона с первой победой на посту.

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