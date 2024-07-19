Кузбассовец перевел аферистам около 4 млн рублей и втянул в это знакомых

В отделе по работе со СМИ ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 18 июля сообщили, что в полицию Мариинска обратился 33-летний местный житель и сообщил, что аферисты выманили у него крупную сумму денег.
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