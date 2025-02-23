"Россия – глобальная держава, а не агрессор": Почему США "переобулись". Ответы

Галина Смирнова У нас с Доней общие враги: у нас хохлы, у него демократы, по сути одно и то же))) Можно объединиться, и если он нам поможет с хохлами, мы можем сделать демократам очень токсичный пиар, вплоть до рвотного рефлекса.... И Доня получает себе Америку на ближайшее десятилетие....

Alexander Kozlov В оценке ленд-лиза тоже постоянные качели. То он существенный и 2-й фронт, то ерунда без которого легко бы обошлись.