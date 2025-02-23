Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Россия – глобальная держава, а не агрессор": Почему США "переобулись". Ответы

"Россия – глобальная держава, а не агрессор": Почему США "переобулись". Ответы

Царьград Коллаж Царьграда Кто внимательно изучает историю, знает: отношения между странами – это качели.

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Комментарии
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Галина Смирнова
У нас с Доней общие враги: у нас хохлы, у него демократы, по сути одно и то же))) Можно объединиться, и если он нам поможет с хохлами, мы можем сделать демократам очень токсичный пиар, вплоть до рвотного рефлекса.... И Доня получает себе Америку на ближайшее десятилетие....
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16 час.
Alexander Kozlov
В оценке ленд-лиза тоже постоянные качели. То он существенный и 2-й фронт, то ерунда без которого легко бы обошлись.
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15 час.
Алексей Горшков
Не дай бог нам от Китая отвернуться! &quot;Хуже вражды с англосаксами может быть только дружба с ними&quot;! Кстати: ХУНТА ЗЕЛЕНСКОГО ЭТО ПРЕКРАСНО ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА !!! Вчерашний её хозяин врагом им стал! Так что - от США России ВСЕГО МОЖНО ЖДАТЬ !!!
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15 час.
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