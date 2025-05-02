Bloomberg: Трамп запросит у конгресса $1,01 трлн на нацбезопасность

Президент США Дональд Трамп намерен запросить $1,01 трлн на расходы в области национальной безопасности в 2026 финансовом году, который начинается 1 октября, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на представителей администрации.
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