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RT Russia

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Bloomberg: Трамп запросит у конгресса $1,01 трлн на нацбезопасность

Bloomberg: Трамп запросит у конгресса $1,01 трлн на нацбезопасность

Президент США Дональд Трамп намерен запросить $1,01 трлн на расходы в области национальной безопасности в 2026 финансовом году, который начинается 1 октября, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на представителей администрации.

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