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Во Владивостоке определили победителей финала «Что? Где? Когда?» по экологии

Во Владивостоке определили победителей финала «Что? Где? Когда?» по экологии

Во Владивостоке состоялся ежегодный турнир «Что? Где? Когда?» по экологии для школьников. Он прошел рамках реализации в 2024 году подпрограммы «Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению и повышению уровня экологической культуры» муниципальной программы «Образование и молодежь Владивостока», сообщает PRIMPRESS.

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