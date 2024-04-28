Во Владивостоке определили победителей финала «Что? Где? Когда?» по экологии

Во Владивостоке состоялся ежегодный турнир «Что? Где? Когда?» по экологии для школьников. Он прошел рамках реализации в 2024 году подпрограммы «Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению и повышению уровня экологической культуры» муниципальной программы «Образование и молодежь Владивостока», сообщает PRIMPRESS.