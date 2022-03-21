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Кудашов про 1:2 с ЦСКА: «Счет плохой. По содержанию, самоотдаче к «Динамо» претензий нет»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча Кубка Гагарина с ЦСКА. Его команда уступила во всех трех играх серии 1/4 финала плей-офф КХЛ, сегодня – со счетом 1:2.

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