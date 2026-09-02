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Царьград

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Марина Ким заявила о Северном морском пути как проекте на 100 лет

Марина Ким заявила о Северном морском пути как проекте на 100 лет

Северный морской путь рассматривается как ключевой проект развития России на десятилетия, заявила Марина Ким на Восточном экономическом форуме.

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