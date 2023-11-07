Контакт-центр Стройкомплекса проанализировал 140 земельных участков с начала года

За 10 месяцев 2023 года специалисты Единого контактного центра (ЕКЦ) Стройкомплекса Москвы проанализировали 140 земельных участков, на которых граждане планировали возвести инвестиционные объекты, в том числе индивидуального жилищного строительства.
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