Петербуржцы увидят в конце августа парад планет

Жители Санкт-Петербурга смогут увидеть в небе парад планет в конце августа. Он состоится 28 числа. Отмечается, что большую часть планет можно будет увидеть своими глазами, а для Урана и Нептуна придется вооружиться телескопом.
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