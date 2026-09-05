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МОСИНФОРМ

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Собянин поздравил жителей Москвы с Днем города

Собянин поздравил жителей Москвы с Днем города

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс» поздравил жителей столицы с Днем города. «Дорогие москвичи! Сердечно поздравляю вас с днeм рождения Москвы.

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