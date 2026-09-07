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Спорт Уик-Энд

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Орлов: «Что исполнил Глушенков? Он хотел сетку порвать, перекладину сломать? Все упирается в исполнительское мастерство «Зенита»

Орлов: «Что исполнил Глушенков? Он хотел сетку порвать, перекладину сломать? Все упирается в исполнительское мастерство «Зенита»

Комментатор и журналист Геннадий Орлов оценил поражение «Зенита» от ЦСКА (1:2) в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ.

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