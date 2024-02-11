Наше законодательство заметно запаздывает

brekotin Пригласили на стрим заместителя председателя комитет а Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Николаевича Свинцова и задали несколько вопросов вместе с почетным адвокатом России Красновым Дмитрием Анатольевичем.