Военные инженеры армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине выполнили разминирование прибрежной зоны в рамках тактико-специального учения

Военные инженеры армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине выполнили разминирование прибрежной зоны в рамках тактико-специального учения

В ходе занятий, на полигоне «Успеновский» военные инженеры армейского корпуса ВВО выполнили инженерную разведку местности по поиску и обезвреживанию установленных противотанковых и противодесантных мин в прибрежной полосе.

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