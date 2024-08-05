Пьяный ямалец угрожал расправой сотруднику ГАИ и разбил стекло в служебном автомобиле

На Ямале пойдет под суд мужчина, который в пьяном виде угрожал расправой сотруднику ГАИ. По данным следствия, в селе Яр-Сале Ямальского района 14 апреля 2024 года инспектор ДПС при патрулировании улиц села выявил местного жителя, управлявшего снегоходом в состоянии алкогольного опьянения.