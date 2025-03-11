📷❗️Верхние лобовые детали танков Т-72Б3 обр. 2024 г. отныне оснащаются ЭДЗ 4С23 «Реликт» вместо менее совершенной «Контакт-5», элементы 4С22 которой не располагают противотандемным действием.
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📷❗️Верхние лобовые детали танков Т-72Б3 обр. 2024 г. отныне оснащаются ЭДЗ 4С23 «Реликт» вместо менее совершенной «Контакт-5», элементы 4С22 которой не располагают противотандемным действием.