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Вице-президент КХЛ о снежном человеке в роли талисмана лиги: «Обсуждались Пес-Заброс, Жар-Птица. Остановились на самом большом, мягком, энергичном и дружелюбном»

«На этапе проработки новой стратегии лиги мы поняли, что нам не хватает какого-то отличительного образа, представителя для общения с нашими болельщиками, особенно с юной аудиторией.

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