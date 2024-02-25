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AFP: На конференции по Украине в Париже не будет новых обещаний помощи Киеву

AFP: На конференции по Украине в Париже не будет новых обещаний помощи Киеву

Конференция по конфликту на Украине, которая организована президентом Франции Эммануэлем Макроном и состоится в понедельник, 26 февраля, в Париже, не предусматривает новых обещаний об оказании Киеву военной помощи.

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