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Очередное кольцо окружения противника сформировалось под Золотым Колодезем

Очередное кольцо окружения противника сформировалось под Золотым Колодезем

Российские штурмовики отрезали от основной группировки часть украинских сил на подступах к Золотому Колодезю в Донецкой Народной Республике.

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