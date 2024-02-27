Не упустите шанс выиграть путешествие мечты в Стамбул

В эфире «Радио Русский Хит» проходит акция «Девочка хочет в Стамбул» 123RF/legion-media.ruУ слушательниц радиостанции есть шанс отправиться в незабываемую поездку в Стамбул!Важное условие – побороться за победу в финале проекта, приуроченного к Международному женскому дню, должен будет мужчина.