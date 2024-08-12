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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фейренсе – Академику де Визеу где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Португалия Сегунда 18 августа

Фейренсе – Академику де Визеу где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Португалия Сегунда 18 августа

В воскресенье, 18 августа, сыграют Фейренсе и Академику де Визеу в 2 туре Португалии Сегунды. Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

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